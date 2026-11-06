Allegiant Travel gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Allegiant Travel hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,56 USD. Ein Jahr zuvor waren -2,410 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 71,12 Prozent auf 961,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 561,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at