Allegiant Travel Aktie
WKN DE: A0LFDN / ISIN: US01748X1028
|
04.02.2026 23:30:36
Allegiant Travel Swings To Q4 Profit
(RTTNews) - Allegiant Travel Company (ALGT) on Wednesday reported fourth-quarter net income of $31.9 million or $1.73 per share, compared to a net loss of $216.2 million or $12.00 per share last year.
Adjusted net income was $51.9 million compared to $38.9 million .
Total operating revenues were $656.2 million, compared to $627.7 million last year.
