Allegiant Travel Aktie
WKN DE: A0LFDN / ISIN: US01748X1028
|
23.12.2025 15:10:35
Allegiant Travel Total System November Capacity Up 9.1%
(RTTNews) - While reporting preliminary passenger traffic results for the month of November 2025 on Tuesday, integrated travel company Allegiant Travel Co. (ALGT) said it carried 1.38 million passengers across the total system in November 2025, up 10.4 percent from 1.25 million passengers in November 2024.
Total System capacity for the month was 1.59 million Available Seats Miles (ASMs), up 9.1 percent from 1.46 million ASMs a year ago.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Allegiant Travel Co.mehr Nachrichten
|
03.11.25
|Ausblick: Allegiant Travel präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.08.25
|Ausblick: Allegiant Travel stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Allegiant Travel Co.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Allegiant Travel Co.
|66,00
|1,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerRuhe vor Weihnachten: Dow startet schwächer -- ATX schwächelt -- DAX zurückhaltend -- Börsen in Fernost schließen verhalten
Am Dienstag geht es angesichts der anstehenden Weihnachtsfeiertage am heimischen wie auch am deutschen Aktienmarkt eher ruhig zu. Der Dow zeigt sich am Dienstag in Rot. Daneben machten auch die asiatischen Indizes überwiegend keine großen Schritte.