Allegiant Travel verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Allegiant Travel hat am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Allegiant Travel vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,21 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,620 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 36,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 943,5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 689,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at