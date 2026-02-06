Allegiant Travel zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Allegiant Travel hat am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 1,73 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -12,000 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Allegiant Travel im vergangenen Quartal 656,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Allegiant Travel 627,7 Millionen USD umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 2,480 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -13,490 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 2,61 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,51 Milliarden USD in den Büchern standen.

