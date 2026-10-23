Allegion: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 22, 2026, Allegion (NYSE:ALLE) raised its full-year 2026 reported revenue growth outlook to a range of 9.5% to 10.5%. Executive leadership also increased its full-year adjusted earnings per share (EPS) target to $9.05 to $9.10. For long-term investors, the company's pricing discipline and expansion across commercial access solutions reinforce a durable multiyear earnings model. Three key takeaways from management stand out.

In the Americas Non-Residential segment, which encompasses commercial and institutional security products, architectural specification writing creates multiyear order visibility. Strong project demand across institutional facilities and the expansion of data center construction help protect shipment volumes from broader economic swings.

Rather than setting product prices once a year, management adjusts wholesale prices dynamically across targeted product categories whenever input costs rise. This realization strategy protects operating cash flows and maintains profit margins without lagging behind cost inflation.

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