18.02.2026 06:31:28
Allegion präsentierte Quartalsergebnisse
Allegion hat am 17.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 1,70 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Allegion 1,65 USD je Aktie verdient.
Im abgelaufenen Quartal hat Allegion 1,03 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 945,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 7,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 6,82 USD erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 4,07 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Allegion einen Umsatz von 3,77 Milliarden USD eingefahren.
