Allegion Aktie
WKN DE: A1W869 / ISIN: IE00BFRT3W74
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22.10.2026 13:01:41
Allegion Q3 Earnings Up; Raises FY26 Outlook
(RTTNews) - Allegion plc (ALLE), a security and access company, on Thursday reported higher net income in the third quarter of 2026 compared with the previous year.
For the third quarter, net earnings increased to $220.9 million from $188.4 million in the previous year.
Earnings per share were $2.59 versus $2.18 last year.
Adjusted earnings increased to $221 million from $198.7 million in the previous year.
Adjusted earnings per share were $2.60 versus $2.30 last year.
Adjusted EBITDA jumped to $308 million from $274.1 million in the same period a year ago.
Operating income surged to $284.6 million from $233.8 million in the prior year.
Net revenue increased to $1.17 billion from $1.07 billion in the previous year.
Looking ahead, the company raised its full-year 2026 reported revenue growth outlook to 9.5% to 10.5% from its previous guidance and organic growth outlook to 5% to 6%.
The company raised its full-year 2026 adjusted earnings per share guidance to 9.05 to 9.10 and expects reported earnings per share of 8.35 to 8.40.
On Wednesday, Allegion closed trading 1.25% higher at $159 on the New York Stock Exchange.
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