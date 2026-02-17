Allegion Aktie
WKN DE: A1W869 / ISIN: IE00BFRT3W74
|
17.02.2026 15:54:27
Allegion Stock Falls 6% After Q4 Adjusted Earnings Miss Estimates
(RTTNews) - Shares of Allegion plc (ALLE) are moving down about 6 percent during Tuesday morning trading after adjusted earnings in the fourth quarter were reported below the analysts' estimates.
For the quarter, adjusted net income increased to $168.3 million from $161.8 million in the previous year. Adjusted earnings per share were $1.94 versus $1.86 last year. However, analysts, on average, had expected the company to report $1.98 per share.
The company's stock is currently trading at $167.23, down 6.82 percent or $12.05, over the previous close of $179.50 on the New York Stock Exchange. It has traded between $116.57 and $183.11 in the past one year.
Net revenue rose to $1.03 billion from $945.6 million in the previous year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Allegion PLC
|
17.02.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17.02.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17.02.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Mittag fester (finanzen.at)
|
17.02.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
16.02.26
|Ausblick: Allegion veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
12.02.26
|S&P 500-Titel Allegion-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allegion-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
05.02.26
|S&P 500-Papier Allegion-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Allegion von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.01.26
|S&P 500-Wert Allegion-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allegion von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)