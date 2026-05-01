Allegion vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Allegion hat sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,59 USD. Im Vorjahresviertel hatte Allegion 1,71 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 1,03 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 941,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at