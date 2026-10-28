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28.10.2026 06:31:29
Alleima Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Alleima Registered äußerte sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,82 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 0,340 SEK je Aktie in den Büchern standen.
Alleima Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,26 Milliarden SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,22 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,446 SEK sowie einem Umsatz von 4,26 Milliarden SEK in Aussicht erwartet.
Redaktion finanzen.at
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