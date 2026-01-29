Alleima Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Alleima Registered lud am 27.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Alleima Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,05 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,18 SEK je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,09 Milliarden SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,49 Milliarden SEK.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0,905 SEK je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 4,50 Milliarden SEK gerechnet.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,68 SEK beziffert. Im Vorjahr hatten 4,88 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 18,63 Milliarden SEK – das entspricht einem Abschlag von 5,39 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 19,69 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 5,05 SEK je Aktie sowie einen Umsatz von 18,63 Milliarden SEK belaufen.

Redaktion finanzen.at