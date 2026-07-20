Alleima Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Alleima Registered hat am 17.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 2,20 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alleima Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,810 SEK in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Alleima Registered 4,90 Milliarden SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,77 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 1,35 SEK gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 4,68 Milliarden SEK ausgegangen.

Redaktion finanzen.at