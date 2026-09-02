Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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02.09.2026 14:12:19
"Alles Unsinn, Unfug, Kokolores": IG Metall: Aus von VW Werken nicht beschlossen
In einem Bericht heißt es, der VW-Vorstand habe sich zur Schließung mehrerer VW-Werke entschieden. Die IG Metall widerspricht dem energisch. Auch Sachsens Ministerpräsident Kretschmer glaubt nicht an eine beschlossene Sache.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
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|UBS AG
|27.08.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|24.07.26
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|Bernstein Research
|24.07.26
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|1,94%
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