Allete gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Allete hat am 20.02.2024 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2023 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,890 USD gegenüber 0,900 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,43 Prozent auf 402,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 425,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 4,31 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 3,39 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1,88 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,57 Milliarden USD in den Büchern standen.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,24 USD und einem Umsatz von 1,77 Milliarden USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at