Allete Aktie

Allete für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DJ2T / ISIN: US0185223007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
31.10.2025 13:33:43

ALLETE Q3 Profit, Revenue Fall; Awaits MPUC Order To Close Acquisition By CPP Investments, GIP

(RTTNews) - ALLETE, Inc. (ALE) on Friday reported a decline in third-quarter profit, primarily impacted by lower non-utility revenue.

Net income fell to $27.1 million from $45 million in the same quarter last year, while earnings per share dropped to $0.46 from $0.78.

Operating income decreased to $29.6 million from $45.3 million a year earlier.

Revenue declined 7.9% to $375 million from $407.2 million, mainly due to a sharp drop in non-utility segment sales to $53.3 million from $95.4 million. However, utility revenue rose to $320.2 million from $310.5 million a year ago.

ALLETE said it is awaiting a written order from the Minnesota Public Utilities Commission (MPUC) to proceed with the closing of its acquisition by Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) and Global Infrastructure Partners (GIP).

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Allete Inc.mehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Allete Inc.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Allete Inc. 57,50 0,88% Allete Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentiert, bewegt sich der deutsche Aktienmarkt abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen am Freitag verschiedene Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen