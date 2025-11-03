Allete verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Allete hat am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,780 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 375,0 Millionen USD – eine Minderung von 7,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 407,2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at