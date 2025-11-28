Allfunds Group Aktie
WKN DE: A3CNAB / ISIN: GB00BNTJ3546
|Im Aufwind
|
28.11.2025 14:48:00
Allfunds-Interesse beflügelt Deutsche Börse-Aktie - Längere Handelszeiten
Mit einem Anstieg via XETRA um zuletzt 2,66 Prozent auf 231,50 Euro lagen die Titel des Börsenbetreibers in der DAX-Rangliste vor dem Indexzweiten Infineon. Sie blieben damit aber unter ihrem Vortagshoch, das vor der Ankündigung der Übernahmepläne erreicht worden war.
Tom Mills vom Analysehaus Jefferies schrieb in seinem Kommentar, im Vergleich zu einer ehemaligen Offerte des Konkurrenten Euronext NV für den Fondsvertriebsspezialisten Allfunds passe dieses Mal die Branchenlogik deutlich besser. Der Experte geht davon aus, dass durch die Übernahme das Ergebnis je Aktie der Deutsche Börse im mittleren einstelligen Prozentbereich gesteigert wird. Allerdings sei das Ausmaß der Synergien aus der Übernahme unklar.
"Unsere erste Einschätzung des potenziellen Deals ist leicht positiv", schrieb auch Jochen Schmitt von der Privatbank Metzler. Strategisch gesehen geht er davon aus, dass der Börsenbetreiber mit dem Deal sein Investmentfonds-Plattformgeschäft ausbauen möchte. Softwarebasierte Geschäfte schätzt er in diesem Bereich als "hochgradig skalierbar" ein. Eine
An Montag dem 1. Dezember erweitert die Deutsche Börse die Xetra-Handelszeiten für Privatanleger. Wie der Börsenbetreiber mitteilte, ist der Handel dann werktags zwischen 8.00 Uhr und 22.00 Uhr möglich - also insgesamt 14 Stunden. "Damit erhöhen wir die Flexibilität für Berufstätige, die nun auch nach dem Arbeitstag in aller Ruhe über XETRA handeln können", so die Begründung. Die Handelszeitverlängerung betrifft Aktien, ETFs und ETPs. Privatanleger könnten nun durch den Späthandel besser auf Entwicklungen an den US-Börsen reagieren. Diese schließen um 22.00 Uhr.
FRANKFURT (dpa-AFX) und Dow Jones Newswires
Aktien in diesem Artikel
|Allfunds Group PLC Registered Shs
|7,95
|-3,58%
