02.03.2026 06:31:29
Allgens Medical Technology A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Allgens Medical Technology A präsentierte am 27.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Umsatzseitig wurden 67,5 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Allgens Medical Technology A 57,7 Millionen CNY umgesetzt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,100 CNY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,090 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahr hat Allgens Medical Technology A im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 9,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 223,51 Millionen CNY. Im Vorjahr waren 205,00 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
