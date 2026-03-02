Allgens Medical Technology A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Allgens Medical Technology A präsentierte am 27.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Umsatzseitig wurden 67,5 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Allgens Medical Technology A 57,7 Millionen CNY umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,100 CNY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,090 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Allgens Medical Technology A im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 9,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 223,51 Millionen CNY. Im Vorjahr waren 205,00 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at