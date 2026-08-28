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28.08.2026 06:31:29
Alliance Bank JSC gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Alliance Bank JSC äußerte sich am 27.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS belief sich auf 0,35 KZT gegenüber 0,610 KZT je Aktie im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 279,61 Milliarden KZT vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alliance Bank JSC 182,39 Milliarden KZT umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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