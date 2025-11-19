Alliance Bank JSC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Alliance Bank JSC hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,47 KZT beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,420 KZT je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 195,60 Milliarden KZT ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 156,07 Milliarden KZT in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at