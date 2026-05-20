Alliance Bank JSC präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Alliance Bank JSC hat am 18.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 KZT. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,510 KZT je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 271,82 Milliarden KZT vermeldet – das entspricht einem Plus von 70,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 159,51 Milliarden KZT in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at