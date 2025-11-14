Alliance Entertainment A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Alliance Entertainment A stellte am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie vermeldet.

Alliance Entertainment A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 254,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 229,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at