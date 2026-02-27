|
Alliance Financial Group Berhad: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Alliance Financial Group Berhad hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde mit 0,12 MYR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,120 MYR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,15 Milliarden MYR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alliance Financial Group Berhad einen Umsatz von 888,7 Millionen MYR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
