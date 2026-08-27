Alliance Financial Group Berhad: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Alliance Financial Group Berhad stellte am 26.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,14 MYR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,130 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,09 Prozent auf 930,4 Millionen MYR. Im Vorjahresviertel hatte Alliance Financial Group Berhad 1,10 Milliarden MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at