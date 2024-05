Alliance Financial Group Berhad hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Alliance Financial Group Berhad lud am 30.05.2024 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,11 MYR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alliance Financial Group Berhad noch ein Gewinn pro Aktie von 0,080 MYR in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,13 Prozent auf 875,8 Millionen MYR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 723,1 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,450 MYR. Im letzten Jahr hatte Alliance Financial Group Berhad einen Gewinn von 0,440 MYR je Aktie eingefahren.

Der Jahresumsatz wurde auf 3,32 Milliarden MYR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 2,81 Milliarden MYR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at