Alliance Financial Group Berhad hat am 25.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,12 MYR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,11 Milliarden MYR umgesetzt, gegenüber 984,8 Millionen MYR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at