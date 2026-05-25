Alliance Financial Group Berhad stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Alliance Financial Group Berhad ließ sich am 22.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Alliance Financial Group Berhad die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,12 MYR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,120 MYR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,16 Prozent auf 952,4 Millionen MYR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 914,4 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,490 MYR beziffert, während im Vorjahr 0,470 MYR je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 7,59 Prozent auf 4,18 Milliarden MYR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 3,88 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at