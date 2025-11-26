Alliance Financial Group Berhad stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Alliance Financial Group Berhad hat am 25.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,12 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 11,99 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 984,8 Millionen MYR – das entspricht einem Minus von 15,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,16 Milliarden MYR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at