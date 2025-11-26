|
26.11.2025 06:31:28
Alliance Financial Group Berhad stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Alliance Financial Group Berhad hat am 25.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,12 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 11,99 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 984,8 Millionen MYR – das entspricht einem Minus von 15,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,16 Milliarden MYR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!