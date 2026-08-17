|
17.08.2026 06:31:29
Alliance Global Group,Inc: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Alliance Global Group,Inc gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,53 PHP. Im Vorjahresquartal hatten 0,650 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Alliance Global Group,Inc im vergangenen Quartal 49,54 Milliarden PHP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alliance Global Group,Inc 43,23 Milliarden PHP umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!