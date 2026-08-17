Alliance Global Group,Inc: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Alliance Global Group,Inc gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,53 PHP. Im Vorjahresquartal hatten 0,650 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Alliance Global Group,Inc im vergangenen Quartal 49,54 Milliarden PHP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alliance Global Group,Inc 43,23 Milliarden PHP umsetzen können.

Redaktion finanzen.at