Alliance Global Group,Inc gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Alliance Global Group,Inc hat sich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,60 PHP eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,960 PHP je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 18,78 Prozent auf 40,46 Milliarden PHP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 49,81 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at