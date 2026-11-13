Alliance Global Group,Inc stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Alliance Global Group,Inc ließ sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Alliance Global Group,Inc die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,45 PHP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,390 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 47,70 Milliarden PHP – ein Plus von 16,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alliance Global Group,Inc 40,95 Milliarden PHP erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at