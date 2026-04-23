Alliance Global Group,Inc Un hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Alliance Global Group,Inc Un hat am 21.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Alliance Global Group,Inc Un hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,430 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,02 Prozent auf 949,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Alliance Global Group,Inc Un 1,07 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,07 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Alliance Global Group,Inc Un ein EPS von 1,73 USD je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 3,30 Milliarden USD, gegenüber 3,81 Milliarden USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 13,52 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at