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17.08.2026 06:31:29
Alliance Global Group,Inc Un verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Alliance Global Group,Inc Un hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,44 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,580 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,75 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 812,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 768,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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