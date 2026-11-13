Alliance Insurance Company: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Alliance Insurance Company ließ sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Alliance Insurance Company die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 7,97 AED je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alliance Insurance Company noch ein Gewinn pro Aktie von 10,31 AED in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 95,9 Millionen AED – das entspricht einem Abschlag von 5,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 101,0 Millionen AED erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at