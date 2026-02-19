19.02.2026 06:31:28

Alliance Insurance Company stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Alliance Insurance Company äußerte sich am 17.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15,82 AED. Im Vorjahresviertel hatte Alliance Insurance Company 13,18 AED je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 120,5 Millionen AED umgesetzt, gegenüber 119,6 Millionen AED im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 36,96 AED präsentiert. Im Vorjahr hatte Alliance Insurance Company ein EPS von 27,18 AED je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 388,77 Millionen AED. Im Vorjahreszeitraum waren 390,39 Millionen AED in den Büchern gestanden.

