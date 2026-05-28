Alliance Integrated Metaliks präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Alliance Integrated Metaliks hat am 26.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,69 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,480 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 171,7 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 38,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 278,7 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Alliance Integrated Metaliks vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 2,420 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,840 INR je Aktie erwirtschaftet.

Alliance Integrated Metaliks hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 755,04 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 897,57 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at