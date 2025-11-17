Alliance Integrated Metaliks stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Alliance Integrated Metaliks lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,60 INR gegenüber -0,440 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf 204,4 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 204,0 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at