|
13.08.2026 06:31:29
Alliance Integrated Metaliks stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Alliance Integrated Metaliks veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS lag bei -0,58 INR. Ein Jahr zuvor waren -0,520 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Alliance Integrated Metaliks im vergangenen Quartal 227,9 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 42,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alliance Integrated Metaliks 160,4 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!