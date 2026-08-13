Alliance Integrated Metaliks stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Alliance Integrated Metaliks veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,58 INR. Ein Jahr zuvor waren -0,520 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Alliance Integrated Metaliks im vergangenen Quartal 227,9 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 42,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alliance Integrated Metaliks 160,4 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at