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11.11.2026 06:31:29
Alliance Laundry: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Alliance Laundry hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Alliance Laundry 460,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 437,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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