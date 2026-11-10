Alliance Laundry Systems Reports Climb In Q3 Bottom Line

(RTTNews) - Alliance Laundry Systems (ALH) reported earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $65.13 million, or $0.32 per share. This compares with $32.89 million, or $0.19 per share, last year.

Excluding items, Alliance Laundry Systems reported adjusted earnings of $75.99 million or $0.38 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 5.3% to $460.92 million from $437.60 million last year.

Alliance Laundry Systems earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $65.13 Mln. vs. $32.89 Mln. last year. -EPS: $0.32 vs. $0.19 last year. -Revenue: $460.92 Mln vs. $437.60 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: 6 % To 7 %