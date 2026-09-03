Alliance Mining stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Alliance Mining gab am 31.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 0,06 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alliance Mining noch ein Gewinn pro Aktie von -0,020 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at