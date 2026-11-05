Alliance Holdings GP LPPartnership Units Aktie
WKN DE: A0JLY8 / ISIN: US01861G1004
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05.11.2026 17:00:02
Alliance Resource Partners: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 26, 2026, Alliance Resource Partners (NASDAQ:ARLP) reported net income attributable to ARLP of $140 million. The coal producer and oil royalty owner benefits from rising domestic electricity demand and expanding oil and gas royalty assets.
Three takeaways from management's comments stand out for long-term investors.
Management had suspended operations at the Metiki coal mine in early 2026. Securing a new multiyear agreement with its largest historical customer restores production and adds 550,000 tons of coal volume in 2027.
Operational gains in underground coal mining reduced segment adjusted EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) expense per ton by 13.1% year over year. That expense reduction expanded profit margins even as average coal selling prices declined.
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