Alliance Holdings GP LPPartnership Units Aktie

Alliance Holdings GP LPPartnership Units ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JLY8 / ISIN: US01861G1004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.11.2026 17:00:02

Alliance Resource Partners: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 26, 2026, Alliance Resource Partners (NASDAQ:ARLP) reported net income attributable to ARLP of $140 million. The coal producer and oil royalty owner benefits from rising domestic electricity demand and expanding oil and gas royalty assets.

Three takeaways from management's comments stand out for long-term investors.

Management had suspended operations at the Metiki coal mine in early 2026. Securing a new multiyear agreement with its largest historical customer restores production and adds 550,000 tons of coal volume in 2027.

Operational gains in underground coal mining reduced segment adjusted EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) expense per ton by 13.1% year over year. That expense reduction expanded profit margins even as average coal selling prices declined.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Alliance Holdings GP LPPartnership Units

mehr Nachrichten

Analysen zu Alliance Holdings GP LPPartnership Units

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06:07 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen