Alliance Resource Partners LP: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Alliance Resource Partners LP hat am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,660 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,88 Prozent zurück. Hier wurden 571,4 Millionen USD gegenüber 613,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at