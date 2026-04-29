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29.04.2026 06:31:29
Alliance Resource Partners LP: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Alliance Resource Partners LP hat sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,570 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,52 Prozent auf 516,0 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 540,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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