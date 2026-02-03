Alliance Resource Partners LP hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Alliance Resource Partners LP veröffentlichte am 02.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,64 USD gegenüber 0,120 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alliance Resource Partners LP in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,25 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 535,5 Millionen USD im Vergleich zu 590,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,40 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 2,77 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2,19 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 10,37 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at