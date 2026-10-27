Alliance Resource Partners LP stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Alliance Resource Partners LP hat am 26.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,730 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Alliance Resource Partners LP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 603,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 571,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at