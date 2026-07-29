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29.07.2026 06:31:29
Alliance Resource Partners LP verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Alliance Resource Partners LP hat am 27.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,61 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,460 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 551,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 547,5 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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