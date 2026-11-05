AllianceBernstein Aktie
WKN DE: A0JEGN / ISIN: US01881G1067
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05.11.2026 19:30:02
AllianceBernstein: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 27, 2026, AllianceBernstein (NYSE:AB) revealed that it reached $105 billion in private market assets under management (AUM), the total market value of investments managed for clients, surpassing its goal more than a year early. Expanding private alternatives and scaling strategic insurance partnerships create long-duration fee streams that stabilize earnings across market cycles.
Three things management said stand out.
Private market originations generate higher fee rates and lock in long-term capital that doesn't flee during market downturns. Crossing $105 billion in private alternatives ahead of schedule proves the firm can rapidly scale direct lending and commercial real estate debt.
Investors are shifting money away from mutual funds into exchange-traded funds (ETFs), which trade on public stock exchanges throughout the day. Building an active ETF business from scratch to $100 million in annualized fees gives the company a fast-growing, high-margin revenue engine.
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