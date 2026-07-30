AllianceBernstein hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

AllianceBernstein hat am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AllianceBernstein ein EPS von 0,640 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at